Открыт путь к созданию универсальной вакцины против гриппа

Immunity: выделены антитела для создания универсальной вакцины против гриппа

Ученые Медицинского центра Университета Вандербильта выделили антитела, которые открывают путь для создания универсальной вакцины против вирусов гриппа. Результаты исследования опубликованы в журнале Immunity.

Вакцины против сезонного гриппа охватывают грипп B и более распространенный грипп A, но не стимулируют максимально широкий спектр иммунных ответов против обоих вирусов. В новой работе ученые получили моноклональные человеческие антитела, которые могут помочь в создании универсальной вакцины.

Ученые изолировали антитела из костного мозга человека, ранее вакцинированного против гриппа. Эти антитела связываются с различными частями гликопротеина нейраминидазой, расположенной на поверхности вируса гриппа B. Одно из антител, FluB-400, в значительной степени ингибировало репликацию вируса в лабораторных культурах респираторных эпителиальных клеток человека. Эксперименты на животных моделях показали, что он также защищал от гриппа B при введении инъекцией или интраназальном применении.

Интраназальные антитела могут захватывать вирус в слизи носа, предотвращая тем самым инфицирование нижележащей эпителиальной поверхности. Результаты исследования подтверждают то, что FluB-400 подходит для дальнейшей разработки вакцины для профилактики гриппа.

