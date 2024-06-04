Протестующие перекрыли КПП на границе Польши и Украины

ГПСУ: польские фермеры перекрыли КПП «Рава-Русская» на границе с Украиной

Польские фермеры перекрыли движение грузовых автомобилей на КПП «Рава-Русская» на границе с Украиной. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале.

Как сообщила Госпогранслужба, протестующие полностью перекрыли выезд из Украины для грузовиков. На въезд на территорию Украины пропускают 12 грузовых автомобилей с обычными грузами в течение 12 часов, а также четыре фуры с гуманитарной помощью в час.

«Фермеры выступают с требованием по уменьшению ввоза зерновых культур на территорию Польши из Украины», — сообщили в ГПСУ.

Ранее Польша разблокировала все пункты пропуска на границе с Украиной. При этом через КПП «Рава-Русская» при въезде в Польшу не собирались пропускать грузовики, которые перевозят зерно.