Польша разблокировала все пункты пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной

Протестовавшие на границе с Украиной польские фермеры разблокировали 29 апреля пункты пропуска «Гребенне — Рава-Русская» для грузовых транспортных средств. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пограничные службы Украины и Польши.

«Оформление и пропуск через границу грузовиков в двух направлениях производится в обычном режиме. Как уточнила "Украинская правда", таким образом все пункты пропуска на границе с Польшей разблокированы», — отмечается в материале.

При этом по имеющейся информации, через «Раву-Русскую» при въезде в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перевозят зерно. Подчеркивается, что он может быть отправлен в Польшу исключительно в рамках транзита в другие страны.

20 февраля польские фермеры начали акцию протеста, в ходе которой перекрыли большинство контрольно-пропускных пунктов на украинской границе, а также заблокировали подъезды к железнодорожным станциям и морским портам. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза.

Блокада со стороны польских фермеров привела к обвалу импорта товаров на Украину. В частности, в феврале этот показатель уменьшился на 14 процентов по сравнению с январем.