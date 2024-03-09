Польские фермеры обрушили украинский импорт на 14% за месяц

Импорт товаров в Украину существенно сократился на фоне блокады со стороны польских фермеров. Об этом заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка, передает URA.RU.

Уточняется, что в феврале этот показатель уменьшился на 14 процентов по сравнению с январем.

«Для всех иностранных производителей и украинского общества, которому нужен импорт топлива, медпрепаратов, автомобилей — эта блокада перекладывается на цифры», — отметил политик.

20 февраля польские фермеры начали акцию протеста, в ходе которой перекрыли большинство контрольно-пропускных пунктов на украинской границе, а также заблокировали подъезды к железнодорожным станциям и морским портам. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза.

7 марта в Польше правоохранители задержали украинских водителей, перекрывших дорогу на польско-украинской границе.