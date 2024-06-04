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09:15, 4 июня 2024Путешествия

Раскрыты траты россиян на путешествие в медовый месяц

МТС Travel: большинство россиян потратили на медовый месяц до 300 тысяч рублей

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Большинство опрошенных россиян (47 процентов) потратили на путешествие в медовый месяц от 100 до 300 тысяч рублей. Траты соотечественников раскрыты в исследовании МТС Travel, результаты которого оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Примерно треть респондентов (32 процента) уложилась в сумму от 50 до 100 тысяч рублей, а каждый десятый (10 процентов) ответил, что его медовый месяц стоил от 300 до 500 тысяч рублей. Восемь процентов опрошенных потратили меньше 50 тысяч рублей, а три процента — больше 500 тысяч рублей.

Больше половины респондентов (58 процентов) провели свадебный отпуск в России, а 31 процент ездили за границу.

Ранее молодожены отправились в медовый месяц на Бали и застряли на три дня в затопленном аэропорту Дубая во время пересадки. Когда самолет пары американцев приземлился в воздушной гавани, разразился сильный шторм.

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