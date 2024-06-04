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20:15, 4 июня 2024Россия

Rolls-Royce внука первого президента Татарстана остановили за нарушение

Внука экс-президента Татарстана оштрафовали за тонировку на Rolls-Royce

Фото: I. U / Unsplash

Rolls-Royce 35-летнего Тимура Шаймиева, внука экс-президента Татарстана, остановили на Невском проспекте в Санкт-Петербурге за нарушение. У сотрудников Госавтоинспекции возникли претензии к тонировке автомобиля, пишет «Фонтанка».

Светопропускаемость тонировки задержанного автомобиля составила 12 процентов при допустимых 70. За это Шаймиева оштрафовали на 500 рублей.

По данным издания, Шаймиев является внуком первого президента Татарстана и сыном генерального директора «Татавтодора», входящего в рейтинг богатейших людей России. Стоимость автомобиля оценивается в несколько десятков миллионов рублей.

В сентябре 2023 года в Сургуте бывшего главу местной ГИБДД Романа Кузовлева привлекли к ответственности за тонировку на передних боковых стеклах. При этом в 2019 году его уволили с должности из-за скандала с тонировкой. Тогда обнародовали видеозапись с рабочей планерки, где майор полиции отчитывал подчиненных за невыполнение плана и требовал от них усилить работу как раз по привлечению к ответственности водителей тонированных машин.

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      Елена Торубарова
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