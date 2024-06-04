Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:50, 4 июня 2024Мир

Шольц пожаловался на вопросы жителей Германии об Украине

Шольц: граждане Германии часто задают вопросы о чрезмерной поддержке Украины

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Жители Германии часто задают вопросы о чрезмерной и далеко зашедшей поддержке Украины. На опасения граждан пожаловался канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РИА Новости.

«Когда я общаюсь с гражданами по всей стране, мне часто задают совсем другие вопросы, нежели в интервью. Вместо вопросов о конкретных системах вооружений я слышу опасения по поводу расширения войны, а иногда и вопросы о том, не зашла ли наша поддержка [Украины] уже слишком далеко», — отметил Шольц.

Канцлер Германии добавил, что Германия «является крупнейшим сторонником Украины в Европе, и не без причины».

По словам Шольца, вопросы о чрезмерной помощи Киеву чаще всех задают представители крайнего политического спектра, из-за чего «не следует удивляться, если люди чувствуют, что их не слышат». В связи с этим канцлер призвал СМИ уделять больше внимания информационным материалам, чем журналистике мнений.

Ранее Шольц исключил эскалацию боевых действий из-за использования Украиной немецкого оружия для ударов по России.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве оправдали членов ЧВК ЕНОТ во главе с бывшим сотрудником ФСБ. Воевавших в Донбассе бойцов обвиняли в разбоях

      В российском заповеднике расцвел редкий цветок

      В Башкирии начали поиск устроивших стрельбу участников свадебного кортежа

      Греф заявил о перегреве российской экономики

      Названа единственная отвергающая русофобию страна Европы

      Российский «Факел» расширит производство и нарастит выпуск двигателей

      Вторая женщина взята под арест за надпись «ГУР» на памятнике Жукову в Москве

      Мировые Центробанки нарастили закупки золота

      Шольц пожаловался на вопросы жителей Германии об Украине

      Крис Дженнер уличили в фотошопе на снимке в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше