Шольц пожаловался на вопросы жителей Германии об Украине

Шольц: граждане Германии часто задают вопросы о чрезмерной поддержке Украины

Жители Германии часто задают вопросы о чрезмерной и далеко зашедшей поддержке Украины. На опасения граждан пожаловался канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РИА Новости.

«Когда я общаюсь с гражданами по всей стране, мне часто задают совсем другие вопросы, нежели в интервью. Вместо вопросов о конкретных системах вооружений я слышу опасения по поводу расширения войны, а иногда и вопросы о том, не зашла ли наша поддержка [Украины] уже слишком далеко», — отметил Шольц.

Канцлер Германии добавил, что Германия «является крупнейшим сторонником Украины в Европе, и не без причины».

По словам Шольца, вопросы о чрезмерной помощи Киеву чаще всех задают представители крайнего политического спектра, из-за чего «не следует удивляться, если люди чувствуют, что их не слышат». В связи с этим канцлер призвал СМИ уделять больше внимания информационным материалам, чем журналистике мнений.

Ранее Шольц исключил эскалацию боевых действий из-за использования Украиной немецкого оружия для ударов по России.