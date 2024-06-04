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06:45, 4 июня 2024Мир

Школа при миссии России в ООН показала дипломатам «Сказку о царе Салтане»

Школа при миссии РФ в ООН представила постановку по «Сказке о царе Салтане»

Фото: Mike Segar / Reuters

Ученики школы при постоянном представительстве России в Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке представили зарубежным дипломатам постановку по мотивам «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в преддверии Дня русского языка миссия России при ООН организовала в стенах штаб-квартиры всемирной организации выставку, посвященную русскому языку, русскому фольклору и сказкам русского писателя. Участие в выставке приняли дипломаты из Сербии, Никарагуа, стран БРИКС, африканских государств и СНГ.

Ранее в мае в российских школах урок «Разговоры о важном» приурочили к 225-летию Пушкина. Учеников 1-2 классов ждала игра «Путешествие по Лукоморью». Вместе с учителем ребята «прогулялись» по красочному миру сказок Пушкина, а для школьников постарше подготовили несколько видеороликов, благодаря которым они узнали разницу между книжным и разговорным русским языком времен Пушкина, а также отличия допушкинского и современного языка.

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      Марина Совина
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