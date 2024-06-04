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15:16, 4 июня 2024Интернет и СМИ

Собчак пошутила над стреляющим из лука Лукашенко

Собчак показала видео с Лукашенко, стреляющим из лука, и пошутила над ним

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Журналистка Ксения Собчак пошутила над президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который во время визита в Монголию попробовал выстрелить из лука. Пост, в котором она с иронией высказалась о главе государства, был опубликован в ее Telegram-канале.

Собчак опубликовала видео, сделанное во время визита Лукашенко в Монголию, на котором был запечатлен момент стрельбы. «Лукашенко теперь еще и лучник. Александр Григорьевич осчастливил своим визитом Монголию, где пострелял из лука. Местные посоветовали президенту тренироваться, потому что у него есть большой талант (кто бы сомневался)», — написала ведущая

Ранее в сети набрало популярность и стало мемом видео с отрывками из интервью Лукашенко. В ролике глава Белоруссии приписывает себе различные профессии: он называет себя историком, дипломатом, пограничником, фотографом, спортсменом.

Лукашенко прибыл в Монголию 1 июня. В ходе государственного визита он подарил своему монгольскому коллеге Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора «Беларус» и получил от него в подарок двух коней.

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      Олег Давыдов
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