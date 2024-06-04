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22:06, 4 июня 2024Мир

Трамп назвал показухой решение Байдена ужесточить контроль южной границы США

Трамп обвинил Байдена в «показухе» из-за ужесточения контроля южной границы США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп назвал «показухой» решение действующего американского лидера Джо Байдена по ужесточению контроля над южной границей страны. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Это все показуха, потому что он знает, что через три недели у нас дебаты», — заявил политик. По его словам, лидерство главы Белого дома было слабым, а на исходе четвертого года работы президентом он только притворяется, что решает проблему с нелегалами.

Джо Байден и Дональд Трамп приняли приглашение CNN принять участие в дебатах 27 июня.

Ранее Байден подписал указ об ужесточении контроля на южной границе страны, запретив предоставлять мигрантам политическое убежище. Белый дом также сообщил, что эти действия не являются постоянными. Они будут прекращены, когда число мигрантов, пересекающих южную границу, станет «достаточно низким».

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      Марина Совина
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