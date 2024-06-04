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05:37, 4 июня 2024Мир

В ЕС признали потребность Франции в российском газе

Еврокомиссар Бретон: Франция нуждается в российском газе
СюжетСанкции против России:

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Франция не вводит санкции в отношении российского газа из-за того, что по-прежнему в нем нуждается. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью Sud Radio.

Отмечается, что с начала текущего года французские власти потратили на закупку газа из России 600 миллионов евро. «Я напоминаю, это реальность, и я напоминаю, что газ не является частью санкций. (...) Мы не можем купить его здесь», — заявил Бретон. Он также напомнил, что страны Европы уже приняли 13 пакетов санкций против России.

Ранее сообщалось, что Франция в феврале 2024 года стала главным покупателем российского газа среди европейских стран. Она сместила Венгрию, которая в том месяце сократила импорт российского газа на треть — до 210 миллионов евро, заняв второе место. Третьей среди лидеров оказалась Испания с импортом СПГ на 118,3 миллиона евро.

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      Марина Совина
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