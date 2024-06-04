В Латвии назвали «объявлением войны» закрытие Балтики для российских судов

Ринкевичс: закрытие Балтики для российских судов будет объявлением войны

Закрытие НАТО Балтийского моря для российских судов будет равносильно «объявлению войны». Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевичс в интервью Financial Times.

Таким образом лидер прибалтийской республики прокомментировал инциденты с подводными кабелями в Балтийском море, которые, по его словам, являлись диверсией России. Он подчеркнул, что ответной мерой могло бы стать увеличение морских патрулей альянса.

Кроме того, Ринкевичс назвал крайней мерой закрытие Балтики для российских кораблей. «Это было бы равносильно объявлению войны», — подчеркнул он.

Президент Латвии также сообщил, что сейчас страны НАТО пытаются придумать, как ответить на инциденты, которые они связывают с российской диверсионной деятельностью. При этом, по его словам, они не собираются пускать ракеты из-за мелких происшествий.