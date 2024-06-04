В НАТО рассказали об ответе на диверсии России

Президент Латвии Ринкевичс: НАТО не будет пускать ракеты в ответ на диверсии РФ

Страны НАТО пытаются придумать, как ответить на инциденты, которые они связывают с российской диверсионной деятельностью. При этом они не собираются пускать ракеты из-за мелких происшествий, рассказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью Financial Times.

По его словам, члены альянса пытаются понять, как ответить на действия Москвы не прибегая к пятой статье устава НАТО о взаимной обороне. «Мы не собираемся запускать ракеты по России из-за довольно мелкомасштабного инцидента», — сказал он.

В числе российских диверсий Ринкевичс назвал перерезание подводного кабеля в Балтийском море. При этом он предложил увеличить количество морских патрулей стран североатлантического альянса. Крайней мерой, по его словам, стало бы возможное закрытие Балтики для российских судов, что было бы «равносильно объявлению войны».

Ранее ФСБ России раскрыла в Крыму группу украинских диверсантов, готовившую теракты против военных Черноморского флота в Севастополе. Один из задержанных сообщил, что целью разведки были истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».