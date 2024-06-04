Во Франции пришли в ужас от видео с задержанием украинца военкомами

Филиппо потребовал мира на Украине после видео с задержанием в Днепропетровске

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал от Запада прекратить поддержку Украины после просмотра видео с задержанием украинца сотрудниками военкомата в Днепропетровске. Ролик он прокомментировал в соцсети X.

Появившееся накануне в сети видео политик назвал ужасающим. Он призвал к миру на Украине, предупредив, что снабжение Киева оружием и предоставление ему финансовой помощи приведут к полному истреблению украинского народа.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 1 июня. На опубликованных кадрах видно, как военкомы задерживают мужчину на улице, пытаясь силой затолкать его в машину. Украинцу помогли прохожие, которым удалось его отбить.