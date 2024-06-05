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16:22, 5 июня 2024Экономика

Инвестассоциация Гонконга признала Альфа-Банк одним из самых технологичных

Альфа-Банк получил награды за цифровые банкинг и трансформацию

Фото: Альфа-Банк

Гонконгская ассоциация частных инвестиций (The Hong Kong Equity Investment Association) вручила Альфа-Банку премии сразу в двух номинациях — Digital Banking Innovation Award (Награда за инновации в области цифрового банкинга) и Digital Transformation Excellence Award (Награда за достижения в области цифровой трансформации).

По мнению экспертов, Альфа-Банк отличился в обоих направлениях, заслужив эту награду. Также жюри отметило, что Альфа-Банк, как ведущий частный банк в России, нацелился на динамичный китайский рынок, продемонстрировав твердую позицию по установлению сильного присутствия в Китае.

«Банк постоянно предлагает клиентам инновационные решения и занимает лидирующие позиции в технологиях, а развитие бизнеса с Китаем является для банка стратегическим направлением. С нами работает более 2 тысяч китайских компаний. Мы рады, что Гонконгская ассоциация частных инвестиций высоко отметила наши достижения», — рассказал Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

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      Алена Шаповалова
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