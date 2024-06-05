Разработаны новые лекарства против инсульта

MedicalXpress: в США разработали новое лекарство от инсульта

Исследователи-биотехнологи компании Neuro-Innovators (США) в сотрудничестве с реабилитационной больницей Сполдинг разработали новую комбинацию лекарств для терапии против инсульта. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Терапия Neuro-Innovators NIV-001 направлена на улучшение и восстановление утраченных функций у пациентов, перенесших инсульт в результате разрыва или закупорки сосуда в головном мозге.

Комбинация из трех препаратов, одобренных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), будет назначаться по одной таблетке в день 40 пациентам с различными двигательными нарушениями после инсульта. Пациенты будут принимать лекарства во время прохождения стандартных протоколов реабилитации.

Препараты в составе терапии предназначены для повышения нейропластичности мозга и ускорения заживления после травм. Комбинация показала высокую эффективность в предварительных тестах и имеет потенциал для значительного улучшения качества жизни пациентов.

По данным Фонда осведомленности об инсульте, некоммерческой организации в Кэмпбелле (штат Калифорния), в одних только США ежегодно около 750 тысяч человек страдают от инсульта, а две трети более чем из 7 миллионов человек, переживших инсульт, остаются инвалидами.