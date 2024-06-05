На Украине начнут платить за наводки на уклонистов

Создание военной полиции на Украине позволит платить за наводки на уклонистов

На Украине начнут платить за наводки на уклонистов и дезертиров. Об этом заявила адвокат Катерина Онищенко в интервью ТСН.

Онищенко прокомментировала появление законопроекта о военной полиции. В частности, законом предусматривается сотрудничество с гражданами по выявлению нарушений на договорных началах.

«Хотят поощрять гражданских предоставлять информацию в отношении правонарушителя или дезертира», — заявила адвокат. Отмечается, что речь идет как о материальном, так и о моральном поощрении. Согласно инициативе, военная полиция также сможет самостоятельно проникать в жилища с уведомлением прокуратуры.

Ранее помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев рассказал об отправке уклонистов-нарушителей границы сразу в военкомат. Меры будут приниматься, если нарушитель будет находиться в розыске по факту уклонения от воинской службы.