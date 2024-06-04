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11:06, 4 июня 2024Бывший СССР

На Украине уклонистов-нарушителей границы будут сразу отправлять в военкомат

Пограничники Украины будут отправлять в военкомат уклонистов-нарушителей границы

Фото: Thomas Peter / Reuters

Нарушители пересечения государственной границы в Украине будут доставлены сразу в территориальный центр комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), если будут находиться в розыске по факту уклонения от воинской службы. Такое заявление сделал помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев, передает «Страна.ua».

«Сейчас четко прописано: если "по линии ТЦК" человек находится в розыске, пограничники передают его полиции, а полиция доставляет прямо в ТЦК», — заявил Заруднев.

По его словам, раньше на всех нарушителей работники составляли протокол об административных нарушениях и отправляли в суд, который решал, какое наказание избрать для задержанного.

Ранее стало известно, что около 45 уклоняющихся от мобилизации украинцев не выжили, пытаясь сбежать из страны через горы и реки. В Госпогранслужбе республики таких граждан назвали «жертвами авантюризма или трусости».

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      Валентин Карант
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