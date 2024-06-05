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15:31, 5 июня 2024Ценности

Названы звезды с самыми высокими заработками в соцсетях

Комик Кевин Харт оказался звездой с самыми высокими заработками в соцсетях в США

Фото: Kevin Hart / Reuters

Аналитики Bored Panda составили рейтинг американских звезд с самыми высокими заработками в социальных сетях. Соответствующая инфографика опубликована на сайте платформы.

Специалисты проанализировали более 90 тысяч постов в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) от 850 знаменитостей и подсчитали их доходы. Так, на первом месте в рейтинге оказался комик Кевин Харт, который за год заработал 28 миллионов долларов.

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Вторую строчку заняла телезвезда Кайли Дженнер с доходом в 16,8 миллиона долларов, а третью — ее сестра Хлои Кардашьян (16,7 миллиона долларов). Заключали пятерку лидеров по заработкам в США актер Марк Уолберг (15,5 миллиона долларов) и супермодель Кендалл Дженнер, которая получила от рекламы в своем аккаунте 12,3 миллиона долларов.

Кроме того, в список попали актер Дуэйн Джонсон, ведущая Эллен Дедженерес, певица Дженнифер Лопес, а также баскетболист Стефен Карри, рэперша Карди Би, спортсмен Леброн Джеймс, предпринимательница Ким Кардашьян и другие инфлюэнсеры.

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      Карина Черных
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