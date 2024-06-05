Обеды на ПМЭФ подорожали до 4900 рублей

Гостям ПМЭФ на обед предложили гастрономические сеты на выбор за 4900 рублей

Стала известна стоимость комплексных обедов, которые предложат гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 5 по 8 июня. С меню в выставочном центре «Экспофорум» ознакомились РИА Новости.

На выбор для участников форума будут доступны четыре гастрономических сета, стоимость каждого из них — 4900 рублей. В прошлом году пообедать на ПМЭФ можно было за 4500 рублей — за год ланч подорожал почти на девять процентов.

В сет номер один вошли рукола с телятиной под соусом из тунца, уха из форели и сига с маслом из горного тархуна, горячее блюдо на выбор, каре ягненка с печеными овощами и соусом из трав или филе морского карася с овощным жюльеном, а также десерт — «Наполеон» со свежими ягодами.

Второй гастрономический сет состоит из филе семги шеф-посола с зеленым салатом, говяжий бульон с расстегаем, филе говядины с печеным картофелем и муссом из лесных грибов или филе чавычи с овощной полбой и тыквенным соусом на горячее и десерта — медовика со свежими ягодами.

В третьем сете — салат с уткой холодного копчения и овощами по-азиатски, тыквенный крем-суп с крабом, филе тихоокеанский палтус с бланшированными овощами и соусом биск или утиная грудка с соусом свит чили и карамелизированными овощами на выбор. На десерт — кокосовое крем-брюле.

Отдельный сет организаторы форума разработали для вегетарианцев. Им предложат салат с моцареллой, томатами черри и кремом из базилика, суп-пюре из тыквы и одно горячее на выбор — стейк из баклажана с артишоками и муссом из пармезана или картофель с жареными вешенками и сыром пармезан, а также кокосовое крем-брюле на десерт. В каждом из сетов в качестве напитков можно выбрать чай, кофе, минеральную воду или ягодный морс.

В прошлом году на ПМЭФ гостям были доступны три вида ланчей за 4500 рублей. Участникам предлагали пообедать блюдами кухни Дальневосточного региона, Центральной России и европейской части страны, при этом вегетарианских блюд не было в меню. Цена сетов в 2022 году также составляла 4500 рублей.