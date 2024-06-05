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09:54, 5 июня 2024Экономика

Обеды на ПМЭФ подорожали до 4900 рублей

Гостям ПМЭФ на обед предложили гастрономические сеты на выбор за 4900 рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Стала известна стоимость комплексных обедов, которые предложат гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 5 по 8 июня. С меню в выставочном центре «Экспофорум» ознакомились РИА Новости.

На выбор для участников форума будут доступны четыре гастрономических сета, стоимость каждого из них — 4900 рублей. В прошлом году пообедать на ПМЭФ можно было за 4500 рублей — за год ланч подорожал почти на девять процентов.

В сет номер один вошли рукола с телятиной под соусом из тунца, уха из форели и сига с маслом из горного тархуна, горячее блюдо на выбор, каре ягненка с печеными овощами и соусом из трав или филе морского карася с овощным жюльеном, а также десерт — «Наполеон» со свежими ягодами.

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Второй гастрономический сет состоит из филе семги шеф-посола с зеленым салатом, говяжий бульон с расстегаем, филе говядины с печеным картофелем и муссом из лесных грибов или филе чавычи с овощной полбой и тыквенным соусом на горячее и десерта — медовика со свежими ягодами.

В третьем сете — салат с уткой холодного копчения и овощами по-азиатски, тыквенный крем-суп с крабом, филе тихоокеанский палтус с бланшированными овощами и соусом биск или утиная грудка с соусом свит чили и карамелизированными овощами на выбор. На десерт — кокосовое крем-брюле.

Отдельный сет организаторы форума разработали для вегетарианцев. Им предложат салат с моцареллой, томатами черри и кремом из базилика, суп-пюре из тыквы и одно горячее на выбор — стейк из баклажана с артишоками и муссом из пармезана или картофель с жареными вешенками и сыром пармезан, а также кокосовое крем-брюле на десерт. В каждом из сетов в качестве напитков можно выбрать чай, кофе, минеральную воду или ягодный морс.

В прошлом году на ПМЭФ гостям были доступны три вида ланчей за 4500 рублей. Участникам предлагали пообедать блюдами кухни Дальневосточного региона, Центральной России и европейской части страны, при этом вегетарианских блюд не было в меню. Цена сетов в 2022 году также составляла 4500 рублей.

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