Осужденный в Москве немецкий инвестор сдался властям. Он пытался скрыться от силовиков в посольстве Германии

Немецкий инвестор Ральф Новак добровольно явился в инспекцию

Немецкий инвестор Ральф Новак, не явившийся на приговор в Тушинский суд Москвы по делу о хищении акций BelkaCar и объявленный в розыск, сдался. Его адвокат Иван Гилев сообщил в среду, 5 июня, что они находятся в инспекции ФСИН и «оформляют документы».

Защитник уточнил, что Новак добровольно явился в правоохранительные органы. Гилев также признался, что у бизнесмена перед вынесением приговора случился нервный срыв, затем он обратился к адвокатам и по их рекомендации сам пришел для отбывания наказания.

Адвокат добавил, что защита вряд ли будет обжаловать приговор.

Новак пытался скрыться в посольстве Германии

Глава компании Singular СIS Ральф Новак, находившийся во время суда под домашним арестом, перед приговором был госпитализирован с подозрением на гипертонический приступ и оказался в частной клинике. Даже адвокат бизнесмена не мог связаться с ним по телефону и узнать, где находится клиент.

При этом Новак пытался найти убежище на территории посольства Германии в Москве, но после переговоров с дипломатами добровольно покинул территорию дипмиссии. Это произошло еще 3 июня. По словам другого адвоката Новака Константина Елфимова, после приговора немец «чувствовал себя плохо, был в панике и боялся снова попасть в тюрьму».

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Уточняется, что с юридической точки зрения у бизнесмена было мало шансов получить помощь, поскольку, согласно Венской конвенции, дипмиссия должна была бы по первому требованию передать его местным властям.

Новака приговорили к пяти годам из-за хищения акций каршеринговой компании

В понедельник Тушинский суд приговорил Ральфа Новака к пяти годам лишения свободы за хищение акций каршеринговой компании BelkaCar. Его отправят в колонию общего режима. На него наложен штраф в размере 800 тысяч рублей. Второй подсудимый — Ильнур Азмуханов — получил четыре года заключения. Также суд постановил удовлетворить гражданский иск от потерпевшей стороны на сумму 393 миллиона рублей.

Расследование в отношении немца начали в сентябре 2021 года после обращения в следственные органы соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG Бенедикта Соботки. Он обвинил компаньонов Ральфа Новака и Фабиана Кройхера в незаконном отчуждении 52 процентов акций BelkaCar.

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Как утверждал Соботка, сделка была совершена за его спиной и по заниженной цене. Позже следствие установило, что и сделка была фиктивной, поскольку реальной оплаты ценных бумаг не производилось. Соботка судился из-за ценных бумаг с бывшими партнерами также в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, однако не добился успеха.

Новак и Азмуханов были задержаны в феврале 2022 года. Им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Сначала обоих суд отправил под стражу, однако позже меру пресечения заменили на домашний арест.

По делу BelkaCar разыскивают и российского бизнесмена-иноагента

В начале 2023 года по делу об отчуждении акций BelkaCar был заочно арестован и предприниматель Борис Зимин (признан в России иноагентом). Ему вменяется мошенничество. По версии следствия, Зимин входил в организованную группу, которая совершила незаконную сделку по отчуждению акций BelkaCar.

Бенедикт Соботка, ставший потерпевшим по делу, подавал в суд иск к Зимину о возмещении ущерба на сумму четыре миллиарда рублей.

Новак живет в России 16 лет и имеет российское гражданство

Ральф Новак имеет гражданство России и Германии. Он живет в России около 16 лет, женат на россиянке, имеет двух несовершеннолетних детей, купил квартиру в Москве в ипотеку, сообщал его адвокат Константин Третьяков в прошлом году. По его словам, Новак переехал в РФ почти сразу после окончания университета. «Он любит русскую поэзию, русскую природу, в СИЗО читает биографию Сталина на русском языке. Дорогу не переходит на красный свет, классический немец, можно — делаем, нельзя — значит, не делаем, все, нет вариантов», — заявлял адвокат.

Он также отмечал, что Новак учился вместе с Соботкой в университете в Германии. После университета они работали в консалтинговой компании, потом организовали собственный бизнес — также консалтинговую компанию, а позднее стали инвестировать, вкладываясь в компании, развивая их и затем продавая. Одним из таких стартапов была и BelkaCar.