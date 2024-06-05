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16:54, 5 июня 2024Мир

Президент Индии распустила старый состав нижней палаты парламента

Президент Индии Драупади Мурму распустила нижнюю палату парламента

Фото: Amit Dave / Reuters

После всеобщих выборов президент Индии Драупади Мурму распустила старый состав нижней палаты парламента Лок Сабхи в связи с истечением срока полномочий. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства Индии.

«Президент Драупади Мурму приняла рекомендации Кабинета министров и подписала указ о роспуске Лок Сабхи 17-го созыва», — отмечается в заявлении.

4 июня завершились парламентские выборы в Индии. Голосование проходило в семь этапов, в течение 44 дней, с 19 апреля по 1 июня. Премьер-министр Нарендра Моди еще до объявления результатов заявил о победе своей партии «Бхарати джаната парти» (БДП).

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      Дарья Устьянцева
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