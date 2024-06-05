Президент Индии распустила старый состав нижней палаты парламента

Президент Индии Драупади Мурму распустила нижнюю палату парламента

После всеобщих выборов президент Индии Драупади Мурму распустила старый состав нижней палаты парламента Лок Сабхи в связи с истечением срока полномочий. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства Индии.

«Президент Драупади Мурму приняла рекомендации Кабинета министров и подписала указ о роспуске Лок Сабхи 17-го созыва», — отмечается в заявлении.

4 июня завершились парламентские выборы в Индии. Голосование проходило в семь этапов, в течение 44 дней, с 19 апреля по 1 июня. Премьер-министр Нарендра Моди еще до объявления результатов заявил о победе своей партии «Бхарати джаната парти» (БДП).