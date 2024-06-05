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12:05, 5 июня 2024Силовые структуры

Проверка показаний зарубившего топором полицейского россиянина попала на видео

СК показал видео проверки показаний жителя Забайкалья, убившего полицейского

В Забайкальском крае следователи показали видео проверки показаний 37-летнего местного жителя Павла Кондакова, обвиненного в посягательстве на жизнь полицейского. Запись «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

На кадрах обвиняемый подробно рассказывает на месте трагедии, как зарубил топором сотрудника МВД. Затем его отвозят в зал суда и выносят решение об аресте.

По версии следствия, ночью 3 июня в селе Смоленка мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов топором по голове участковому, который прибыл по вызову о семейном скандале. Тело мужчина погрузил в машину полицейского и угрозами заставил сесть за руль сожительницу, вместе они уехали в город Хилок, где обвиняемый был задержан.

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      Екатерина Кашурникова
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