Проверка показаний зарубившего топором полицейского россиянина попала на видео

СК показал видео проверки показаний жителя Забайкалья, убившего полицейского

В Забайкальском крае следователи показали видео проверки показаний 37-летнего местного жителя Павла Кондакова, обвиненного в посягательстве на жизнь полицейского. Запись «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

На кадрах обвиняемый подробно рассказывает на месте трагедии, как зарубил топором сотрудника МВД. Затем его отвозят в зал суда и выносят решение об аресте.

По версии следствия, ночью 3 июня в селе Смоленка мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов топором по голове участковому, который прибыл по вызову о семейном скандале. Тело мужчина погрузил в машину полицейского и угрозами заставил сесть за руль сожительницу, вместе они уехали в город Хилок, где обвиняемый был задержан.