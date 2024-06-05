Путин заявил об отсутствии у Германии суверенитета после Второй мировой войны

Путин: Германия не являлась суверенным государством после Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин рассказал об отсутствии у Германии суверенитета с тех пор, как закончилась Вторая мировая война. Его слова приводит РИА Новости.

«Но мы понимаем, что, как говорил один из известных немецких политических деятелей, после Второй мировой войны Федеративная Республика Германия (ФРГ) никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством», — заявил российский лидер.

Ранее он допустил, что российско-германские отношения окончательно разрушатся из-за поставок Берлина ракет на Украину. Президент отметил, что появление первых немецких танков на Украине вызвало моральный и этический шок в России. По его словам, отношение к Германии в российском обществе всегда было хорошим.