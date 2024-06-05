Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:49, 5 июня 2024Мир

Путин заявил об отсутствии у Германии суверенитета после Второй мировой войны

Путин: Германия не являлась суверенным государством после Второй мировой войны

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал об отсутствии у Германии суверенитета с тех пор, как закончилась Вторая мировая война. Его слова приводит РИА Новости.

«Но мы понимаем, что, как говорил один из известных немецких политических деятелей, после Второй мировой войны Федеративная Республика Германия (ФРГ) никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством», — заявил российский лидер.

Ранее он допустил, что российско-германские отношения окончательно разрушатся из-за поставок Берлина ракет на Украину. Президент отметил, что появление первых немецких танков на Украине вызвало моральный и этический шок в России. По его словам, отношение к Германии в российском обществе всегда было хорошим.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал возможным изменение политики США в отношении России

      Путин рассказал о воровстве в армии США

      Путин высказался о возобновлении диалога между Россией и Японией

      Роналду поздравил Мбаппе с переходом в «Реал» и установил рекорд

      Путин прокомментировал отказ Зеленского проводить выборы на Украине

      Путин рассказал о попытках урегулирования конфликта на Украине мирным путем

      Путин заявил о неспособности ВСУ самостоятельно наносить удары ракетами ATACMS

      Путин высказался о нападении на НАТО фразой «тупые совсем, сбрендили, что ли?»

      Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия

      Путин выразил заинтересованность в нейтральном статусе Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше