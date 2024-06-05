Путин допустил окончательное разрушение отношений России и Германии

Путин: российско-германские отношения могут окончательно разрушиться

Президент России Владимир Путин допустил, что российско-германские отношения окончательно разрушатся из-за поставок Берлина ракет на Украину. Об этом он заявил в ходе беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Президент отметил, что появление первых немецких танков на Украине вызвало моральный и этический шок в России. По его словам, отношение к Германии в российском обществе всегда было хорошим.

«Теперь, когда говорят, что сейчас еще появятся какие-то ракеты, которые будут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российские-германские отношения», — добавил Путин.

Ранее глава Министерства обороны Германии Борис Писториус призвал немцев принять меры, чтобы быть готовыми к возможной войне к 2029 году. Ключевыми моментами в подготовке станут кадры, техника и финансы, подчеркнул он. Министр также отметил, что возвращение воинской повинности повысит боеспособность военнослужащих ФРГ.