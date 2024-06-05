В ДНР и ЛНР к июлю появятся 50 банкоматов Сбербанка

В ДНР и ЛНР к 1 июлю появятся 50 банкоматов Сбербанка

В Донецкой и Луганской народных республиках к 1 июля начнут работать 50 банкоматов. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).

«В настоящее время мы устанавливаем наши банкоматы в Луганске, Донецке и Макеевке – в ближайшие дни десять банкоматов в этих городах начнут работать», — рассказали там.

Пресс-служба отметила, что в июне Сбербанк запустит три полноформатных отделений в Донецке и Луганске, а также 13 офисов в партнерской сети в городах республик.

В июне также начнут работать 16 мобильных офисов. Клиенты банка получат доступ ко всем основным продуктам: вкладам, дебетовым и кредитным картам, кредитам, установке приложения. Также будут запущены продукты для юридических лиц.

До конца года в планах Сбербанка активное развитие в этих регионах и также запуск работы в Запорожской и Херсонской областях.