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05:30, 5 июня 2024Мир

В Германии подняли вопрос о мирном плане БРИКС по Украине

В бундестаге Германии подняли вопрос о мирном плане БРИКС по Украине
Севим Дагдален

Севим Дагдален. Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Член бундестага ФРГ от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Севим Дагдален подняла вопрос о предложенном государствами-членами БРИКС Бразилией и Китае мирном плане по Украине. Об этом говорится в обращении депутата к правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

«Поддерживает ли федеральное правительство инициативу БРИКС Бразилии и Китая по мирным переговорам по украинскому конфликту "в подходящее время, признанное как Россией, так и Украиной, при равном участии всех сторон и справедливом обсуждении всех мирных планов"?» — говорится в тексте парламентского запроса Дагдален.

Более того, парламентарий также спросила у правительства ФРГ о его отношении к грядущему саммиту по Украине, который пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня и на который Россия приглашена не была.

24 мая Бразилия и Китай предложили провести новую конференцию по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. О готовности государств содействовать мирному урегулированию высказались глава МИД КНР Ван И и экс-руководитель бразильского МИД, советник президента Селсу Аморим.

«Китай и Бразилия поддерживают проведение международной мирной конференции в подходящее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон, а также справедливым обсуждением всех мирных планов», — говорилось в совместном заявлении дипломатов.

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      Кирилл Садовский
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