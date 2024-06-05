В Германии подняли вопрос о мирном плане БРИКС по Украине

В бундестаге Германии подняли вопрос о мирном плане БРИКС по Украине

Член бундестага ФРГ от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Севим Дагдален подняла вопрос о предложенном государствами-членами БРИКС Бразилией и Китае мирном плане по Украине. Об этом говорится в обращении депутата к правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

«Поддерживает ли федеральное правительство инициативу БРИКС Бразилии и Китая по мирным переговорам по украинскому конфликту "в подходящее время, признанное как Россией, так и Украиной, при равном участии всех сторон и справедливом обсуждении всех мирных планов"?» — говорится в тексте парламентского запроса Дагдален.

Более того, парламентарий также спросила у правительства ФРГ о его отношении к грядущему саммиту по Украине, который пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня и на который Россия приглашена не была.

24 мая Бразилия и Китай предложили провести новую конференцию по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. О готовности государств содействовать мирному урегулированию высказались глава МИД КНР Ван И и экс-руководитель бразильского МИД, советник президента Селсу Аморим.

«Китай и Бразилия поддерживают проведение международной мирной конференции в подходящее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон, а также справедливым обсуждением всех мирных планов», — говорилось в совместном заявлении дипломатов.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России состоится 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса.