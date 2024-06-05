В Венгрии отреагировали на идею Евросоюза ввести пошлины на энергию из России

Сийярто: попытки Евросоюза ввести пошлины на российскую энергию возмутительны

Будапешт считает попытки Евросоюза ввести «защитные пошлины» на российскую энергию возмутительными. Так на идею европейских коллег отреагировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, закупка энергоносителей для Венгрии вопрос не политических предпочтений, а «национального суверенитета и рациональности». В свою очередь, меры, которые ограничивают беспрепятственное, справедливое и свободное энергетическое сотрудничество между странами, необходимо отменить.

«Глядя на цены на электроэнергию, мы отвергаем любые санкции. Сейчас в Европе есть попытки ввести "защитные пошлины" на некоторые энергоносители, которые удорожают обеспечение энергобезопасности отдельных стран. Для нас это возмутительно и совершенно неприемлемо», — объяснил Сийярто.

Глава внешнеполитического ведомства предупредил, что санкции против РФ вызовут очередной рост цен. Так, Венгрии уже пришлось заплатить на 10 миллиардов евро больше за импорт энергоносителей, приводит его слова ORIGO.

Ранее в Венгрии выступили против повышения тарифов на импорт товаров из России и Белоруссии. По мнению главы ведомства, в случае повышения импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию на 50 процентов, Россия может ответить «в многократном размере», и эта мера навредит венгерскому бизнесу, который продолжает работать в стране.