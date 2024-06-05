Администрация Твери опровергла снос детского сада для слабовидящих детей

Власти Твери опровергли снос детского сада для слабовидящих детей. Об этом сообщает местное издание «Афанасий бизнес».

В сети распространяется сообщение о том, что в Твери якобы снесут единственный детский сад для слабовидящих детей. Утверждается, что на месте детского сада планируется стройка туристического объекта.

В администрации Твери опровергли информацию о сносе детского сада для слабовидящих детей. «Планов и предпосылок для проведения каких-либо работ, связанных со сносом здания МБДОУ №100, в настоящее время нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, на официальном сайте тверского детского сада для слабовидящих детей не размещалась информация о том, что учреждение планируется снести. Как правило, подобные организации заблаговременно предупреждают о закрытии.

Информация о том, что в Твери якобы снесут единственный детский сад для слабовидящих детей, не получила широкого распространения в СМИ и соцсетях. Ряд СМИ опубликовал комментарий администрации Твери с опровержением данного сообщения.

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