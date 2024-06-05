Врач назвал четыре лучших упражнения при боли в коленях

Врач-реабилитолог Владимир Бондаренко назвал четыре лучших упражнения для тех, кого беспокоит боль в коленях. Его слова приводит Life.

По словам специалиста, все упражнения нужно выполнять сидя на стуле. «Очень важно, чтобы он был жестким и обязательно устойчивым. Идеально, если во время тренировки вы сможете смотреть на себя в зеркало и контролировать позу, действия», — заявил врач.

В первом упражнении Бондаренко посоветовал поднимать правую ногу вверх. «Угол в коленном суставе должен быть 90 градусов. Далее потяните носок на себя, затем опустите, чтобы он коснулся пола, а после поставьте на пол и пятку», — добавил он.

Во втором упражнении нужно поставить носок левой ноги на правую стопу так, чтобы он не соскальзывал. «Далее под утяжелением лежащей левой ноги начинайте поднимать правую ногу на носочке. Пальцы держите ровно, не поднимайте их вверх. Темп медленный, не спешите. Выполняйте по 20 повторений на каждую ногу», — рассказал врач.

В начале третьего упражнения ладонь нужно положить на колено и чуть навалиться сверху плечом. «Бедро поднимайте невысоко, как в первом упражнении. Оно должно находиться на весу над стулом. Теперь плавно начинайте разгибать коленный сустав, насколько это возможно. Затем потяните носок на себя и верните ногу обратно. И снова выпрямите ногу и потяните носок. Поставьте ногу на пол», — отметил Бондаренко.

Врач рассказал, что четвертое упражнение называется «страусиные шаги». Выполнять его нужно стоя, но тоже с согнутыми коленными суставами. «Встаньте, отведите таз назад, немного согните ноги в коленном суставе, чтобы получилась позиция полуприседа. Поставьте руки на пояс и после этого поднимитесь на носки. Теперь, невысоко поднимая ноги, начинайте перетаптываться на месте. Можете ходить по комнате или возле дома», — заявил Бондаренко.

Ранее тренер Мария Волынкина назвала самые эффективные упражнения на свежем воздухе. Она рекомендовала начинать с приседаний: сначала медленных, потом более быстрых. Следующим упражнением станут отжимания от скамьи и на брусьях.