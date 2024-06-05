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20:27, 5 июня 2024Забота о себе

Врач раскрыла причины появления серьезной интимной патологии у женщин

Фото: Verne Ho / Unsplash

Опущение половых органов (пролапс) может произойти не только во время менопаузы, но и в более раннем возрасте, рассказала гинеколог Татьяна Илюхина. Причины появления серьезной интимной патологии она перечислила в своем Telegram-канале.

Врач объяснила, что чаще всего органы выпадают во время беременности и после родов. В этот период идет давление на мышцы тазового дна, а во время родов влагалище растягивается.

Во время менопаузы причиной пролапса становится сокращение выработки гормона эстрогена, без которого мышцы ослабевают, а связки становятся неэластичными. При этом при некоторых генетических дефектах опускать могут не только половые органы, но и, например, почки, добавила Илюхина.

Лишний вес повышает внутрибрюшное давление, которое давит на промежность, растягивая мышцы

Татьяна Илюхинагинеколог

Для того, чтобы избежать появления перечисленных проблем со здоровьем, доктор призвала заниматься профилактикой, а именно укреплять мышцы тазового дна, следить за весом, во время беременности носить бандаж, а после родов уделять время восстановительным тренировкам.

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Ранее Илюхина назвала способы устранить изматывающую мигрень во время менструации. Она рассказала, что женщинам в это время необходимо скорректировать питание, ограничив количество быстрых углеводов в рационе, отказаться от соленых продуктов и вредных привычек.

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      Алиса Дмитриева
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