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00:20, 5 июня 2024Бывший СССР

Жительница Херсона укусила полицейского ради спасения сына

Жительница Херсона укусила полицейского, чтобы ее 23-летний сын смог скрыться

Фото: Alina Smutko / Reuters

В подконтрольном Украине Херсоне местная жительница укусила полицейского, чтобы ее 23-летний сын смог скрыться. Об этом сообщило издание «Страна.UA» в Telegram-канале со ссылкой на Нацполицию.

Отмечается, что полицейские совместно с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) проводили рейд по «документированию административных правонарушений». В какой-то момент стражи порядка остановили 23-летнего парня, который не подлежал призыву из-за возраста.

Молодой человек отказался предъявить документы. После этого его 60-летняя мать укусила полицейского за руку, а парень сбежал. Теперь женщине грозит уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что около 45 уклоняющихся от мобилизации украинцев не выжили, пытаясь сбежать из страны через горы и реки. В Госпогранслужбе республики таких граждан назвали «жертвами авантюризма или трусости».

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      Евгений Силаев
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