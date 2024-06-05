Жительница Херсона укусила полицейского ради спасения сына

Жительница Херсона укусила полицейского, чтобы ее 23-летний сын смог скрыться

В подконтрольном Украине Херсоне местная жительница укусила полицейского, чтобы ее 23-летний сын смог скрыться. Об этом сообщило издание «Страна.UA» в Telegram-канале со ссылкой на Нацполицию.

Отмечается, что полицейские совместно с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) проводили рейд по «документированию административных правонарушений». В какой-то момент стражи порядка остановили 23-летнего парня, который не подлежал призыву из-за возраста.

Молодой человек отказался предъявить документы. После этого его 60-летняя мать укусила полицейского за руку, а парень сбежал. Теперь женщине грозит уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что около 45 уклоняющихся от мобилизации украинцев не выжили, пытаясь сбежать из страны через горы и реки. В Госпогранслужбе республики таких граждан назвали «жертвами авантюризма или трусости».