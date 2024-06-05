Жуткое существо с «лицом Голлума» обнаружили на побережье

В Сингапуре мужчина нашел жуткую рыбу из семейства звездочетовых

Мужчина заснял «жуткую рыбу» из семейства звездочетовых во время прогулки на побережье Сингапура. Об этом сообщает The Straits Times.

Странное существо обнаружил Деннис Чань, сотрудник организации The Untamed Paths, которая занимается подготовкой специалистов по охране природы. Он выложил в сеть кадры, на которых рыба полностью зарылась в песок на мелководье, выставив наружу только голову с крупными выпученными глазами и зубастой пастью.

Многие пользователи нашли внешность рыбы уродливой, пугающей, а ее «лицо» сравнили с мордой французского бульдога и Голлумом из романа «Властелин колец» Джона Толкина. Чань признался, что впервые столкнулся с представителем звездочетовых лично. «Только голова из песка торчала. Звездочетовые специально так зарываются и ждут, пока мимо проплывет добыча», — пояснил специалист.

Ихтиолог Тан Хеок Хуэй, к которому The Straits Times обратилось за комментарием, заявил, что рыба «не уродливая, а является воплощением хищника, поджидающего жертву в засаде». Чань также сказал, что выложил видео не для того, чтобы его подписчики комментировали внешность рыбы, а хотел показать удивительное создание, «которое вызывает чувства удивления и восхищения природой».

Звездочетовые, которых также называют морскими коровками, — семейство лучеперых рыб из отряда драконообразных. Всего их насчитывается более 50 видов, многие из которых трудно различить даже специалистам. Они обитают в морях и теплой или умеренной зонах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Звездочетовые питаются рыбой и беспозвоночными.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина нашла загадочное мерцающее существо на пляже. Выяснилось, что это была морская рыба.