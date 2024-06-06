Арестованный за секс с малолетними мужчина объявил себя импотентом

Мужчина из Таиланда объявил себя импотентом после ареста за секс с 14-летней

В Таиланде арестовали мужчину, который заплатил несовершеннолетним девушкам за секс с ним. Об этом пишет The Thaiger.

50-летнего торговца Сакорна из провинции Утхайтхани задержали 4 июня в ходе специальной полицейской операции. Его обвинили в попытке похищения лиц младше 15 и младше 18 лет с целью извлечения прибыли или сексуальной эксплуатации. По версии следствия, в декабре 2023 года Сакорн связался с малолетними девушками 14 и 17 лет в социальной сети и договорился с ними о встрече в отеле, чтобы заняться с ними сексом.

Мужчина признался, что действительно снял гостиничный номер и встретился там с девушками, однако всего лишь «пообщался с ними 20 минут», а потом они якобы ушли, сославшись на неотложные дела. Тем не менее позже Сакорн перевел каждой девушке по несколько тысяч батов. При этом таец объявил, что является импотентом и не смог бы заняться сексом с малолетними, даже если бы захотел. В подтверждение своих слов он предъявил заключение врача, подтверждающее его недуг.

Сейчас Сакорн утверждает, что хотел просто пообщаться с девушками и «завоевать их расположение». Следователи уверены, что мужчина заплатил за секс с ними. Более того, правоохранители считают, что Сакорн устраивает подобные встречи не впервые и список пострадавших от его действий может вырасти в ходе следствия.

Ранее в Новой Зеландии приговорили к двум годам и восьми месяцам тюрьмы пожилого учителя, который совратил ученицу, а потом женился на ней. Следствие установило, что он, работая в средней школе с 2008 по 2010 год, сексуально домогался ученицы, которой тогда было 12-16 лет.