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19:14, 6 июня 2024Интернет и СМИ

Дуров объявил о внедрении в Telegram валюты

Павел Дуров сообщил, что в Telegram появилась внутренняя валюта «звезды»

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что в мессенджере появилась внутренняя валюта, которой можно оплачивать цифровые товары и услуги в мини-приложениях. Пост опубликован в его Telegram-канале.

«Сегодня важный день, мы внедряем Telegram Stars («звезды» — Прим. «Ленты.ру») — способ оплаты цифровых услуг в мини-приложениях», — написал предприниматель.

В официальном сообщении Telegram указано, что «звезды» можно приобрести через систему встроенных покупок в магазинах Apple и Google, а также с помощью бота Premium Bot, который осуществляет подключение подписки Telegram Premium.

«Затем их можно потратить на цифровые продукты, которые предлагают боты — от электронных книг и онлайн-курсов до предметов в играх в Telegram», — утверждается в публикации. Отмечается, что разработчики смогут вывести «звезды» в Toncoin с помощью платформы Fragment.

В апреле Дуров сообщил, что в мессенджере можно будет продавать и покупать стикеры и эмодзи за криптовалюту. Он заявил, что создатели стикеров будут получать 95 процентов выручки от продажи их работ.

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      Маргарита Щигарева
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