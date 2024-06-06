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16:46, 6 июня 2024Силовые структуры

ФСБ задержала подозреваемых в финансировании терроризма в восьми регионах России

ФСБ Карелии задержала подозреваемых в финансировании «Катиба Таухид валь-Джихад»

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Росгвардии задержали выходцев из Центрально-азиатского региона, подозреваемых в финансировании терроризма на территории восьми российских регионов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Карелия.

По данным ведомства, задержанные переводили деньги со своих банковских карт на счет, подконтрольный международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (внесена в список террористов и экстремистов, запрещена в России), для нужд организации. Факты их переписки в соцсетях задокументированы.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности в форме финансирования терроризма») УК РФ. В настоящее время все обвиняемые арестованы.

Ранее Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к девяти годам лишения свободы Дилшода Марданова, финансировавшего запрещенную в России террористической организацию «Катиба Таухид валь Джихад».

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      Олеся Мицкевич
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