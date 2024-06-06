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10:27, 6 июня 2024Экономика

РФПИ приумножил вложенные государством в фонд средства

РФПИ приумножил в четыре раза вложенный государством в фонд объем средств

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) уже в четырехкратном объеме приумножил вложенный государством в фонд объем средств. Об этом рассказал журналиста глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает РИА Новости.

По его словам, приумножить средства удалось за счет дивидендов и выходов из ряда проектов РФПИ.

«С учетом выплаченных компаниями РФПИ налогов в бюджет РФ средства государства были приумножены более чем в четыре раза, а с учетом текущей стоимости портфеля РФПИ — более чем в пять раз», — отметил Дмитриев.

Он также напомнил о проектах, в которые инвестирует фонд: проспект Багратиона и железнодорожный мост между Россией и Китаем. Выручка портфельных компаний РФПИ уже составила 8,5 процента ВВП России в этом году.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФПИ успешно справляется как с поиском перспективных компаний внутри страны, так и с привлечением средств из-за рубежа. «И несмотря на сложности, которые пытаются этой нашей структуре создать из-за рубежа, даже в новых современных условиях на удивление демонстрирует не просто выживаемость, а результат», — отметил глава государства.

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      Варвара Кошечкина
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