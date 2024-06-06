Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:02, 6 июня 2024Путешествия

Россиянам раскрыли самые дешевые направления для отдыха в стране летом

РСТ: Мордовия и Забайкальский край стали самыми дешевыми направлениями в июне

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В первый месяц лета самыми дешевыми направлениями для отдыха стали Республика Мордовия и Забайкальский край. Такие данные жителям страны раскрывает Российский союз туриндустрии (РСТ), исследование которого оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в Мордовии стоимость ночи в гостинице с категорией до двух звезд в июне обойдется в 2,2 тысячи рублей, в Забайкальском крае — 2,4 тысячи рублей, в Омской области — 3,4 тысячи рублей, в Томской области — 3,7 тысячи рублей, в Хабаровском крае — 3,7 тысячи рублей.

Отели с категорией три звезды будут стоить незначительно дороже в Забайкальском крае — 2,6 тысячи рублей, Курганской области — 2,8 тысячи рублей, Брянской области — 3,5 тысячи рублей, Ульяновской области — 3,3 тысячи рублей, Белгородской области — 3,6 тысячи рублей.

Самые дешевые варианты с размещением в четырехзвездочных гостиницах обнаружены в Пензенской области (4,5 тысячи рублей), Оренбургской области (4,7), Брянской области (4,7), Курской области (4,7), Республике Ингушетия (4,8).

Ранее сообщалось, что цены на путевки в российские детские лагеря достигли исторического максимума летом 2024 года. Как отмечают эксперты, на рынке есть предложения и за миллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Германия изменила отношение к мигрантам. Шольц пообещал депортировать их в Афганистан и Сирию

      На ПМЭФ рассказали о роли СМИ в поддержке бизнеса

      Apple заставит пользователей iPhone платить за трещины

      Для россиян подготовили масштабную культурную программу

      Медведь под транквилизаторами упал с дерева

      В России успешно испытали революционную вакцину против всех видов рака

      Милонов призвал сажать в тюрьму приехавших ради ПМЭФ эскортниц

      В МИД России рассказали о планах по созданию генконсульства в Азербайджане

      Россиянам раскрыли самые дешевые направления для отдыха в стране летом

      Уехавший из России телеведущий рассказал о гражданстве Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше