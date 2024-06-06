Россиянам раскрыли самые дешевые направления для отдыха в стране летом

РСТ: Мордовия и Забайкальский край стали самыми дешевыми направлениями в июне

В первый месяц лета самыми дешевыми направлениями для отдыха стали Республика Мордовия и Забайкальский край. Такие данные жителям страны раскрывает Российский союз туриндустрии (РСТ), исследование которого оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в Мордовии стоимость ночи в гостинице с категорией до двух звезд в июне обойдется в 2,2 тысячи рублей, в Забайкальском крае — 2,4 тысячи рублей, в Омской области — 3,4 тысячи рублей, в Томской области — 3,7 тысячи рублей, в Хабаровском крае — 3,7 тысячи рублей.

Отели с категорией три звезды будут стоить незначительно дороже в Забайкальском крае — 2,6 тысячи рублей, Курганской области — 2,8 тысячи рублей, Брянской области — 3,5 тысячи рублей, Ульяновской области — 3,3 тысячи рублей, Белгородской области — 3,6 тысячи рублей.

Самые дешевые варианты с размещением в четырехзвездочных гостиницах обнаружены в Пензенской области (4,5 тысячи рублей), Оренбургской области (4,7), Брянской области (4,7), Курской области (4,7), Республике Ингушетия (4,8).

Ранее сообщалось, что цены на путевки в российские детские лагеря достигли исторического максимума летом 2024 года. Как отмечают эксперты, на рынке есть предложения и за миллион рублей.

