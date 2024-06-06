Россиянина и двух подростков посадили за диверсии на железной дороге

В Татарстане суд дал 17 лет парню и по 5 лет двум подросткам за диверсии на ж/д

Верховный суд Татарстана вынес приговор троим местным жителям за диверсии на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости.

17 лет лишения свободы получил 20-летний житель Набережных Челнов Булат Ибрагимов. Двое его несовершеннолетних сообщников осуждены на пять лет каждый — их отправят в воспитательную колонию.

Суд установил, что ранее судимый за кражу Ибрагимов занимался вовлечением подростков в преступную деятельность. С ним связался в интернете куратор и предложил подработку. В марте 2023 года Ибрагимов нашел подростков и уговорил их поджечь релейный шкаф на перегоне Автозаводская — Сидоровка в Тукаевском районе. За диверсию Ибрагимову заплатили 460 долларов, а подросткам парень передал по одной тысяче рублей. По такой схеме был поврежден климатический шкаф базовой станции сотовой связи.

Ранее 6 июня сообщалось, что суд приговорил к 6,5 года лишения свободы начальника Херсонской дистанции пути Одесской железной дороги Александра Керекешу по делу о диверсиях.