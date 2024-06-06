Сгорела могила основателя «Сектора газа» Хоя

В Воронеже сгорела могила основателя «Сектора газа» Юрия Хоя

В Воронеже сгорела могила певца, основателя группы «Сектор газа» Юрия Клинских (Хоя). Об этом сообщается в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».

В городской администрации указали, что одной из возможных причин возгорания могла стать опрокинувшаяся лампада. Полиция организовала проверку по факту инцидента. Мэрия пообещала восстановить надгробие.

Хой похоронен на Левобережном кладбище Воронежа. В 2020 году сообщалось, что фанаты разгромили его могилу — был сильно поврежден гранитный забор, а также мраморные детали надгробия.