На ПМЭФ рассказали о перспективах системы среднего профессионального образования

Вице-мэр Москвы Ракова на ПМЭФ: кадры СПО могут решить задачи экономики

Именно кадры среднего профессионального образования (СПО) способны решить задачи, которые стоят перед российской экономикой в условиях необходимости выстраивания технологического суверенитета. О перспективах системы СПО и опыте Москвы во время сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Рейтинг успеха: инвестиции в профессионалов будущего» рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Система СПО более легко и быстро адаптируется к новым реалиям рынка труда и способна реагировать на огромные скорости технологических изменений в силу практикоориентированных программ», — констатировала Ракова. По ее словам, в Москве уловили тренд на трансформацию системы СПО достаточно рано и последние два года уже занимаются ее проведением. Среди прочего, вместе с партнерами среди работодателей были пересмотрены образовательные программы и смещен фокус в сторону практики, которая теперь занимает до 70 процентов времени.

Выпускники колледжа получают сразу 2-3 профессии, обязательный уровень качества подготовки по каждой из которых — минимум третий разряд. Кроме того, в Москве активно применяется новый подход к оценке качества подготовки специалистов.

Также проводится масштабная инфраструктурная модернизация. В частности, идет активное обновление лабораторий и мастерских — до конца 2024 года планируется обновить более 230 существующих и создать 90 новых. «Принято решение о строительстве 6 новых колледжей площадью 400 тысяч квадратных метров, — добавила Ракова. — Мы постараемся сформировать лучшее образовательное пространство и составить серьезную конкуренцию нашим вузам».

Еще одно направление, о котором рассказала вице-мэр Москвы — образовательные кластеры в особых экономических зонах, где размещается реальное производство. «До конца года в Руднево заработает специализированная площадка, где полторы тысячи ребят смогут оттачивать свое мастерство в области машиностроения, электротехники, эксплуатации управления беспилотными летательными аппаратами, и затем будут непосредственно работать на этом же производстве», — рассказала заммэра.

Наконец, в Москве создан специализированный Центр профессий будущего, на базе которого запущена система профориентации старшеклассников. Ученикам доступно полное погружение в рынок труда в интерактивной форме. Они знакомятся с востребованными профессиями, проходят профтестирование и общаются с консультантами, которые рекомендуют возможные карьерные треки.