Стало известно о раздражении Зеленского из-за отношения Китая

Президент Украины Владимир Зеленский раздражен восприятием Украины как инструмента США со стороны Китая. Об этом пишет издание New Statesman со ссылкой на украинские источники.
Зеленский пытался встретиться с делегацией КНР в ходе форума по безопасности в Сингапуре, однако встреча не состоялась. Как отмечают авторы, украинский лидер не смог скрыть своего раздражения тем, что Китай считает Украину всего лишь инструментом США.
«Он [Зеленский] знает, что Украина может победить, только создав глобальную коалицию, а не становясь выжженным полем битвы между Западом и Востоком», — заявили журналисты. Отмечается, что целью украинского президента стал успех на саммите 15-16 июня в Швейцарии.
Ранее экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил о возможных последствиях резких слов Зеленского о Китае. По его мнению, власти Китая могут заблокировать экспорт продукции на Украину.