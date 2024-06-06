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12:38, 6 июня 2024Бывший СССР

Стало известно о раздражении Зеленского из-за отношения Китая

New Statesman: Зеленский раздражен тем, что Китай считает Киев инструментом США

Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский раздражен восприятием Украины как инструмента США со стороны Китая. Об этом пишет издание New Statesman со ссылкой на украинские источники.

Зеленский пытался встретиться с делегацией КНР в ходе форума по безопасности в Сингапуре, однако встреча не состоялась. Как отмечают авторы, украинский лидер не смог скрыть своего раздражения тем, что Китай считает Украину всего лишь инструментом США.

«Он [Зеленский] знает, что Украина может победить, только создав глобальную коалицию, а не становясь выжженным полем битвы между Западом и Востоком», — заявили журналисты. Отмечается, что целью украинского президента стал успех на саммите 15-16 июня в Швейцарии.

Ранее экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил о возможных последствиях резких слов Зеленского о Китае. По его мнению, власти Китая могут заблокировать экспорт продукции на Украину.

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      Юрий Леонов
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