New Statesman: Зеленский раздражен тем, что Китай считает Киев инструментом США

Президент Украины Владимир Зеленский раздражен восприятием Украины как инструмента США со стороны Китая. Об этом пишет издание New Statesman со ссылкой на украинские источники.

Зеленский пытался встретиться с делегацией КНР в ходе форума по безопасности в Сингапуре, однако встреча не состоялась. Как отмечают авторы, украинский лидер не смог скрыть своего раздражения тем, что Китай считает Украину всего лишь инструментом США.

«Он [Зеленский] знает, что Украина может победить, только создав глобальную коалицию, а не становясь выжженным полем битвы между Западом и Востоком», — заявили журналисты. Отмечается, что целью украинского президента стал успех на саммите 15-16 июня в Швейцарии.

Ранее экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил о возможных последствиях резких слов Зеленского о Китае. По его мнению, власти Китая могут заблокировать экспорт продукции на Украину.