На Украине заявили о возможных последствиях резких слов Зеленского о Китае

Луценко: Китай может заблокировать экспорт продукции на Украину из-за Зеленского

Власти Китая могут заблокировать экспорт продукции на Украину из-за резких слов Владимира Зеленского в адрес Пекина. С такими опасениями выступил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Эспрессо».

Ранее украинский политик заявил, что Украина «без позитива» воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии. При этом Зеленский обвинил Пекин в том, что тот якобы пытается сорвать данное мероприятие.

«Перед тем, как делать такие заявления, я бы сильно подумал, ибо Китай является первым партнером Украины по размеру импорта, нашего, а значит может заблокировать поставки», — отметил Луценко.

По его словам, сегодня Китай является «вторым полюсом» в мире, помимо США. Луценко посетовал, что Зеленский «умудрился накидать громких и обидных фраз» одному и другому полюсу.

Зеленский ранее в своем видеообращении из Харькова призвал глав США и Китая поддержать «саммит мира» по Украине, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня. Он также попросил политиков «проявить лидерство в приближении мира».

В свою очередь, издание The Telegraph написало, что конфликт на Украине приближается к критическому моменту, при этом Владимир Зеленский понимает, что у страны осталось мало времени. Интерес Запада к оказанию помощи Украине в очередной раз рискует ослабнуть, также отметили журналисты.