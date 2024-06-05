Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:37, 5 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о возможных последствиях резких слов Зеленского о Китае

Луценко: Китай может заблокировать экспорт продукции на Украину из-за Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Fredrik Sandberg / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Китая могут заблокировать экспорт продукции на Украину из-за резких слов Владимира Зеленского в адрес Пекина. С такими опасениями выступил бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Эспрессо».

Ранее украинский политик заявил, что Украина «без позитива» воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии. При этом Зеленский обвинил Пекин в том, что тот якобы пытается сорвать данное мероприятие.

«Перед тем, как делать такие заявления, я бы сильно подумал, ибо Китай является первым партнером Украины по размеру импорта, нашего, а значит может заблокировать поставки», — отметил Луценко.

По его словам, сегодня Китай является «вторым полюсом» в мире, помимо США. Луценко посетовал, что Зеленский «умудрился накидать громких и обидных фраз» одному и другому полюсу.

Зеленский ранее в своем видеообращении из Харькова призвал глав США и Китая поддержать «саммит мира» по Украине, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня. Он также попросил политиков «проявить лидерство в приближении мира».

В свою очередь, издание The Telegraph написало, что конфликт на Украине приближается к критическому моменту, при этом Владимир Зеленский понимает, что у страны осталось мало времени. Интерес Запада к оказанию помощи Украине в очередной раз рискует ослабнуть, также отметили журналисты.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Декадентский артхаус». Палата представителей Конгресса США одобрила санкции против МУС из-за Израиля

      В Крыму призвали ввести санкции за узурпацию власти на Украине

      В США уличили сына Байдена в отправке своим наркодилерам фото кокаина

      Поражение Киева увидели в российском «чудо-оружии»

      На Украине заявили о возможных последствиях резких слов Зеленского о Китае

      В Госдуме поставили точку в вопросе введения налогов на домашних животных

      Apple начала разрывать старые iPhone на части

      России ограничили доступ к Всемирной продовольственной программе ООН

      Написавших «ГУР» на памятнике Жукову россиянок арестовали

      В Европе обеспокоились из-за угрозы исключения Израиля из ФИФА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше