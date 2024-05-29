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10:42, 29 мая 2024Интернет и СМИ

Обращение Зеленского к Байдену и Си Цзиньпину объяснили

The Telegraph: Владимир Зеленский осознает, что у Украины осталось мало времени
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Конфликт на Украине приближается к критическому моменту, при этом президент Владимир Зеленский понимает, что у страны осталось мало времени. Об этом заявила журналистка Лиза Хэзелдайн в статье для британского издания The Telegraph.

«Президент Зеленский, судя по всему, осознает, что у Украины осталось мало времени: на выходных он призвал президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина посетить предстоящий украинский мирный саммит в Швейцарии, чтобы поспособствовать достижению "реального мира"», — объяснила автор обращение Зеленского к лидерам США и Китая.

Интерес Запада к оказанию помощи Украине в очередной раз рискует ослабнуть, добавила Хэзелдайн. При этом Москва понимает, что инициатива на ее стороне. Кроме того, как указала журналистка, Россия наращивает свои возможности производить боеприпасы, которые соответствуют имеющемуся у Украины западному оружию в отношении качества и намного превосходят его по количеству.

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«В то время как [президент России Владимир] Путин укрепляет свои позиции, а Запад теряет интерес к конфликту, все больше начинает казаться, что сил Украине хватит только на несколько месяцев сопротивления», — также сочла Хэзелдайн.

Ранее в Белом доме заявили, что конкретики по возможному участию Байдена в саммите по Украине в Швейцарии нет.

Зеленский ранее в своем видеообращении из Харькова призвал глав США и Китая поддержать «саммит мира» по Украине, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня. Он также попросил политиков «проявить лидерство в приближении мира».

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      Олег Давыдов
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