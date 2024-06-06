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06:33, 6 июня 2024Мир

В Госдуме назвали три урока для министра обороны Германии

Депутат Ивлев заявил, что Писториус не усвоил три исторических урока
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус, который заявил о подготовке к войне с Россией к 2029 году, не усвоил три исторических урока. Об этом в комментарии РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев.

Первым уроком для Писториуса парламентарий назвал тот факт, что в 2029 году исполнится 110 лет со дня капитуляции Германии в Первой мировой войне. Ивлев подчеркнул, что Россия была бы державой-победительницей, если бы не революция большевиков.

Кроме того, в 2029 году еще будут живы дети Великой Отечественной войны, отметил Ивлев. «Эта победа будет вечно в генетической памяти россиян. Это второй невыученный Писториусом урок. И третий неусвоенный урок состоит в том, что современный фашизм с любой националистической окраской все равно будет уничтожен российским солдатом и русским оружием», — заключил он.

5 июня глава Писториус призвал немцев принять меры, чтобы быть готовыми к возможной войне к 2029 году. Ключевыми моментами в подготовке станут кадры, техника и финансы, подчеркнул он. Министр также отметил, что возвращение воинской повинности повысит боеспособность военнослужащих ФРГ.

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      Сергей Грехов
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