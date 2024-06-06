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15:24, 6 июня 2024Экономика

В Карелии начали работать новые Белопорожские ГЭС

РФПИ объявил на ПМЭФ о начале работы Белопорожских ГЭС в Карелии

Фото: north island / Shutterstock / Fotodom

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о начале работы Белопорожских гидроэлектростанций (ГЭС-1 и ГЭС-2) в Карелии. Проект строительства реализовывался совместно с ПСБ, а также партнерами из Китая и Ближнего Востока. Об этом событии было объявлено в рамках ПМЭФ, пишет ТАСС.

По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, строительство и начало работы ГЭС — это уже успех, так как за последние 30 лет это первый большой объект генерации в Карелии. «А еще это пример успешного взаимодействия РФПИ, ПСБ, а также наших партнеров из Китая и ближневосточных стран, направленного на развитие российской энергетической инфраструктуры с применением инновационных технологий», — указал глава фонда.

Дмитриев рассказал, что ГЭС являются объектом «зеленой генерации». Таким образом, использование возобновляемых источников энергии позволяет избежать негативного воздействия на всю эту среду. Кроме того, важно отметить, что более 70 процентов основной техники ГЭС, в том числе электрогенераторы и ключевые детали, были произведены российскими предприятиями.

Утверждается, что строительство Белопорожских ГЭС имеет важное значение для России и партнеров по объединению БРИКС. Такие станции стали первым проектом Нового банка развития БРИКС в стране.

Белопорожские ГЭС производят электричество и функционируют исключительно на основе возобновляемого источника энергии. Мощность обеих малых гидроэлектростанций составляет 49,8 МВт, а среднегодовая выработка энергии составляет более 230 млн кВт-ч.

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