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10:39, 6 июня 2024Россия

В России ребенок и двое взрослых отравились угарным газом

В Волгограде три человека отравились угарным газом, их госпитализировали

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Волгограде три человека отравились угарным газом. О происшествии сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

Пострадавшими оказались две женщины и шестилетний ребенок. Они находились в одном из домов по улице 64-й армии в южной части города.

Отравившихся горожан госпитализировали. Издание не приводит точных сведений о состоянии пациентов. При этом, по словам источника «Волгограда Онлайн», все они живы. Журналисты направили запрос в областной Комитет здравоохранения, на момент публикации материала ответа на обращение не поступило.

Ранее на Байкале пять человек отравились угарным газом на катере. Их нашли в районе мыса Тонкий. Никого из них спасти не удалось, по факту массового отправления было возбуждено уголовное дело. Были ли на борту другие пассажиры, неизвестно.

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      Алан Босиков
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