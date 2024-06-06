В России ребенок и двое взрослых отравились угарным газом

В Волгограде три человека отравились угарным газом, их госпитализировали

В Волгограде три человека отравились угарным газом. О происшествии сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

Пострадавшими оказались две женщины и шестилетний ребенок. Они находились в одном из домов по улице 64-й армии в южной части города.

Отравившихся горожан госпитализировали. Издание не приводит точных сведений о состоянии пациентов. При этом, по словам источника «Волгограда Онлайн», все они живы. Журналисты направили запрос в областной Комитет здравоохранения, на момент публикации материала ответа на обращение не поступило.

Ранее на Байкале пять человек отравились угарным газом на катере. Их нашли в районе мыса Тонкий. Никого из них спасти не удалось, по факту массового отправления было возбуждено уголовное дело. Были ли на борту другие пассажиры, неизвестно.