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11:08, 27 мая 2024Россия

Пять человек отравились угарным газом на катере в российском регионе

На Байкале пять человек отравились угарным газом на катере, спасти их не удалось

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На Байкале пять человек отравились угарным газом на катере, спасти их не удалось. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.

Пять человек без признаков жизни нашли на катере около мыса Тонкий на озере Байкал. Жертвами отравления стали водитель судна и четыре его пассажира. Неизвестно, были ли на борту судна другие пассажиры.

«Следователями и следователями-криминалистами СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ведомства. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Московской области мать и двое детей, в том числе младенец, отравились угарным газом. Лежавших без сознания членов семьи обнаружил муж россиянки, который вышел на прогулку с собакой.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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