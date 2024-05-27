Пять человек отравились угарным газом на катере в российском регионе

На Байкале пять человек отравились угарным газом на катере, спасти их не удалось

На Байкале пять человек отравились угарным газом на катере, спасти их не удалось. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.

Пять человек без признаков жизни нашли на катере около мыса Тонкий на озере Байкал. Жертвами отравления стали водитель судна и четыре его пассажира. Неизвестно, были ли на борту судна другие пассажиры.

«Следователями и следователями-криминалистами СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ведомства. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Московской области мать и двое детей, в том числе младенец, отравились угарным газом. Лежавших без сознания членов семьи обнаружил муж россиянки, который вышел на прогулку с собакой.