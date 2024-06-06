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08:45, 6 июня 2024Мир

В США заявили об укреплении позиций Байдена из-за суда над Трампом

NYT: Байден немного укрепил свои позиции из-за суда над Трампом

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Президент США Джо Байден немного укрепил свои позиции из-за вынесения обвинительного вердикта бывшему американскому лидеру Дональду Трампу в ходе судебных разбирательств. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

В частности, до вынесения вердикта Трамп обходил Байдена, набирая 48 процентов голосов при 45 у второго. Однако после решения суда поддержка экс-президента снизилась до 47 процентов при 46 у действующего главы государства.

«Этот сдвиг был особенно заметен среди молодых, небелых и неактивных избирателей, склоняющихся к демократам, которые вывели господина Трампа на первое место в первых опросах общественного мнения. Из тех, кто ранее говорил нам, что голосовал за Байдена в 2020 году, но проголосует за Трампа в 2024 году, около четверти теперь заявили, что вместо этого будут придерживаться Байдена», — отмечается в материале.

При этом авторы подчеркнули, что на данный момент преждевременно говорит о долгосрочной тенденции. По их словам, поддержка части избирателей Трампом может оказаться временным событием, которое он сможет компенсировать из-за своей популярности.

Ранее газета Politico сообщала, что избирательный штаб Байдена опасается влияния Трампа на проводимую нынешней администрацией политику. В частности, такую реакцию вызвало подписание 4 июня Байденом указа об ограничении миграции, что во многом повторяет политику бывшего американского лидера.

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      Максим Габриелян
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