В США испугались влияния Трампа на политику Байдена

Politico: ограничение Байденом миграции говорит о большом влиянии Трампа

Подписание 4 июня президентом США Джо Байденом указа об ограничении миграции говорит о большом влиянии бывшего американского лидера Дональда Трампа на процесс принятия политических решений. Об этом сообщает газета Politico.

«Это последнее напоминание об успехе бывшего президента Дональда Трампа в переосмыслении политических дебатов по острым вопросам — и о необходимости Байдена изменить политику администрации в ответ. Даже в то время, когда Трамп должен быть самым слабым, вслед за его осуждением (...) снижение позиций Байдена в опросах вынудило его принять новые меры в политике», — отмечается в материале.

Авторы также подчеркивают, что нынешняя политика Байдена по целому ряду направлений стала в 2024 году похожа на то, что делала администрация Трампа. В частности, помимо миграции они указали на вопросы внешней политики, включая курс на сдерживание Китая.

Данные факты вызывают опасения у избирательного штаба действующего президента, что лишь ослабляет его шансы на переизбрание на выборах в ноябре этого года.

Ранее Трамп заявил, что действия Байдена по ужесточению контроля над южной границей страны являются бесполезными. Он подчеркнул, что решение действующего американского лидера сделано «лишь для галочки» в преддверии дебатов двух кандидатов в президенты.