Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:47, 5 июня 2024Мир

В США испугались влияния Трампа на политику Байдена

Politico: ограничение Байденом миграции говорит о большом влиянии Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Подписание 4 июня президентом США Джо Байденом указа об ограничении миграции говорит о большом влиянии бывшего американского лидера Дональда Трампа на процесс принятия политических решений. Об этом сообщает газета Politico.

«Это последнее напоминание об успехе бывшего президента Дональда Трампа в переосмыслении политических дебатов по острым вопросам — и о необходимости Байдена изменить политику администрации в ответ. Даже в то время, когда Трамп должен быть самым слабым, вслед за его осуждением (...) снижение позиций Байдена в опросах вынудило его принять новые меры в политике», — отмечается в материале.

Авторы также подчеркивают, что нынешняя политика Байдена по целому ряду направлений стала в 2024 году похожа на то, что делала администрация Трампа. В частности, помимо миграции они указали на вопросы внешней политики, включая курс на сдерживание Китая.

Данные факты вызывают опасения у избирательного штаба действующего президента, что лишь ослабляет его шансы на переизбрание на выборах в ноябре этого года.

Ранее Трамп заявил, что действия Байдена по ужесточению контроля над южной границей страны являются бесполезными. Он подчеркнул, что решение действующего американского лидера сделано «лишь для галочки» в преддверии дебатов двух кандидатов в президенты.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Появились первые погибшие после минирования ВСУ берегов Тисы. Они пытались избежать тотальной мобилизации

      В МИД призвали телеканал «Дождь» помечать платные посты с ненавистью к России

      Стало известно о проблемах с выездом из страны украинцев с гражданством США

      Политолог объяснил выгоду Турции от вступления в БРИКС

      В США испугались влияния Трампа на политику Байдена

      В ЕС назвали кандидата на пост еврокомиссара по обороне

      Мужчина выстрелили в живот посетителю стриптиз-клуба в Москве

      Офицер группировки «Север» спрогнозировал действия ВСУ в Харьковской области

      В России заметно выросло производство сельхозтехники

      Россиян захотели накормить мясом ламы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше